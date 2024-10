In Frankenthals Innenstadt und im Einkaufszentrum in der Wormser Straße haben Taschendiebe zwischen Montag und Mittwoch vier Diebstähle begangen. Nach Angaben der Polizei nutzen die Diebe vor allem das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln, um zuzuschlagen.

Die Polizei rät, Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung dicht am Körper zu tragen und die PIN getrennt von den Kreditkarten aufzubewahren. Hand- und Umhängetaschen sollten verschlossen auf der Körpervorderseite getragen oder unter den Arm geklemmt werden. Ein Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, ein Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse bieten zusätzlichen Schutz.

Laut Polizei sollten Geldbörsen nicht oben in Einkaufstaschen, Einkaufskörben oder Einkaufswagen aufbewahrt werden, sondern möglichst körpernah getragen werden. Handtaschen sollten im Restaurant, Kaufhaus oder Laden nicht an Stuhllehnen gehängt und nicht unbeaufsichtigt abgestellt werden.