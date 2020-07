Ein Bußgeld in fünfstelliger Höhe erwartet den ehemaligen Geschäftsführer eines Bad Dürkheimer Taxiunternehmens. Wie die Polizei berichtet, hat der Mann noch Aufträge angenommen, obwohl er schon im Herbst vergangenen Jahres die Konzession verloren hatte. Die Fahrgäste, die bei ihm eine Taxifahrt bestellt hatten, ließ er laut Polizeibericht von einem Fahrer eines Frankenthaler Dienstleisters befördern, der aber in Bad Dürkheim nicht zur Personenbeförderung berechtigt war. Die Gefälligkeit des Frankenthaler Taxifahrers kam demnach nicht von ungefähr: Er sei der Vater des Dürkheimer Ex-Taxiunternehmers, so die Polizei.