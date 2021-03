Wahrscheinlich Funkenflug hat nach Angaben der Polizei Frankenthal am Dienstag den Abluftfilter einer Absauganlage in Brand gesetzt. Das Feuer war am Dienstag gegen 9 Uhr bei einer Baumaschinenfirma in der Zeppelinstraße (Industriegebiet Nord) ausgebrochen. Eine strafbare Handlung könne auf Grundlage der Ermittlungen ausgeschlossen werden. Den Gesamtschaden beziffern die Beamten auf 5000 bis 6000 Euro belaufen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.