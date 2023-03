Wohlbehalten hat die Polizei am Samstag ein vermisstes Mädchen aus Worms gefunden. Wie die Beamten mitteilen, trafen sie die 15-Jährige bei einem Bekannten in der hessischen Stadt Hanau an. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen und mit Hilfe der hessischen Polizei sei es gelungen, den Aufenthaltsort der Wormserin zu ermitteln, so die Polizei weiter. Die Jugendliche war seit dem 24. Februar als vermisst gemeldet. Die Polizisten brachten sie nach Hause zurück.