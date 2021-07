Durch eine Unfallflucht in der Mörscher Straße hatte ein 43-jähriger Frankenthaler am Donnerstag die Polizei auf sich aufmerksam gemacht. Doch das war letztlich nur der Auftakt für eine ganze Latte an Vergehen. Bei der Polizeikontrolle händigte der Mann einen italienischen Führerschein und eine italienische Identitätskarte aus. Beide Dokumente waren gefälscht. Das Auto, das der Frankenthaler fuhr, war zudem nicht versichert. Bei der anschließenden Durchsuchung von Fahrzeug und Wohnung des 43-Jährigen habe man weitere gefälschte Führerscheine sichergestellt, heißt es im Polizeibericht. Nachdem der Mann letztendlich seine richtigen Personalien nannte und diese auch verifiziert werden konnten, konnte er gehen. Ihn erwarten aber diverse Strafanzeigen, unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht und Urkundenfälschung.