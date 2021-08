Am Dienstag gegen 14 Uhr beobachteten Passanten im Wormser Parkhaus Ludwigsplatz einen Mann, der an einem abgestellten Auto die Kennzeichen abschraubte, diese in einen Rucksack steckte und scheinbar flüchtete. Die alarmierte Polizei leitete vergeblich eine Fahndung nach dem Mann ein. Fündig wurde sie nach eigenen Angaben allerdings dennoch: Im Kellergeschoss des Parkhauses stand ein Fahrzeug ohne Kennzeichen. Noch während der Tataufnahme, so die Polizei weiter, erschien der Autobesitzer. Seine Erklärung, er hätte selbst die Kennzeichen demontiert, um das Fahrzeug umzumelden, bestätigte eine Abfrage im polizeilichen Informationssystem. Dennoch lobt die Polizei die Zeugen für ihr „absolut richtiges Handeln“. Wenn es sich hier zwar um einen „normalen Lebenssachverhalt“ gehandelt habe, so hätte tatsächlich auch ein Kennzeichendieb aktiv sein können.