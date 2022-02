Nach einem schweren Raubüberfall auf eine Apotheke in der Mainzer Straße in Worms am Dienstagnachmittag hat die Polizei nach eigenen Angaben am Mittwochvormittag zwei Tatverdächtige festgenommen. Der Tatverdacht richtet sich gegen zwei polizeibekannte Wormser im Alter von 28 und 30 Jahren. Nach Zeugenhinweisen und umfangreichen Ermittlungen hatte die Staatsanwaltschaft Mainz Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Tatverdächtigen erwirkt. Dabei fand sich bei der Tat getragene Kleidung, Den Angaben zufolge haben die Verdächtigen die Tat gestanden.