Mehr oder weniger auf frischer Tat ertappt hat die Polizei am frühen Samstagmorgen einen mutmaßlichen Fahrraddieb. Die Beamten waren nach eigenen Angaben gegen 4.15 Uhr von einer Frau aus dem Albrecht-Dürer-Ring alarmiert worden. Sie habe berichtet, dass das Fahrrad ihres Sohnes gerade von drei bis vier Jugendlichen gestohlen worden sei und die Verdächtigen Richtung einer Tankstelle in der Mahlastraße weitergelaufen seien. Auffälligstes Merkmal an dem Rad der Marke Rockrider sei, dass der Sattel fehle. Schon bei der Anfahrt entdeckte die Streife zwei Personen samt einem auf die Beschreibung passenden Fahrrad und kontrollierte sie. Einer der beiden – ein 22-jähriger Beindersheimer – erklärte, dass er den Drahtesel von einem Freund ausgeliehen habe. Er konnte allerdings weder den vollständigen Namen noch die Adresse des Freundes nennen. Gegen ihn läuft nun eine Strafanzeige wegen Fahrraddiebstahls. Das Rad hätten die Beamten der Mutter wieder zurückgegeben.