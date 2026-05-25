Mehrere geparkte Autos sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Isenachstraße in Frankenthal beschädigt worden. Das teilte die Polizei mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerkratzte eine bislang unbekannte Person zahlreiche Fahrzeuge vermutlich mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 313-0 oder bei der Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237 934-100 zu melden. Hinweise sind auch per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de möglich.