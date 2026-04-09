Ein Mann hat am Dienstagmorgen in Frankenthal für Unruhe gesorgt. Laut Polizei pöbelte der 46-Jährige zunächst Mitarbeiter einer gemeinnützigen Einrichtung an und schrie anschließend lautstark in der Mörscher Straße herum. Die Beamten trafen den Mann gegen 9 Uhr an und führten eine Personenkontrolle durch. Dabei zeigte er sich uneinsichtig und unkooperativ. Einem Platzverweis kam er trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach. Die Polizei brachte ihn schließlich in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,47 Promille. Strafrechtlich relevante Handlungen lagen laut Polizei nicht vor.