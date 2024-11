Das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen, das auch für Frankenthal und Umgebung zuständig ist, bietet am 16. November, 10 Uhr, ein Bewerbungstraining an. Nach einer kurzen Einführung gibt es einen Einblick in die verschiedenen Bestandteile der Eignungstests. Das Bewerbungstraining findet im Polizeipräsidium Rheinpfalz in der Wittelsbachstraße 3 in Ludwigshafen statt. Da die Plätz sind begrenzt sind, ist eine Anmeldung an die E-Mail-Adresse pischifferstadt.einstellungen@polizei.rlp.de nötig.