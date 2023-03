Mit mehreren Anzeigen endete für einen Frankenthaler in der Nacht von Freitag auf Samstag der Besuch in einem FKK-Club. Der 54-Jährige hatte dort laut Polizei eine 22-Jährige kennengelernt und anschließend mit in seine Wohnung in Frankenthal genommen. Dort sei die Stimmung in den frühen Morgenstunden gekippt, der Mann soll gegenüber der Besucherin handgreiflich geworden sein. Die 22-Jährige flüchtete aus der Wohnung und verständigte die Polizei, so der Bericht. Die Beamten fanden bei dem Frankenthaler, der zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme unter Drogeneinfluss gestanden haben soll, diverse Betäubungsmittel und verbotene Gegenstände. Er muss sich nun unter anderem wegen Körperverletzung, Verstoß gegen das Waffengesetz sowie wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten.