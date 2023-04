Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Senioren sind im Straßenverkehr die größte Risikogruppe. Zu diesem Schluss kommt die Polizeiinspektion Frankenthal bei der Auswertung der Unfallzahlen von 2022. Jedes vierte Mal war ein über 65-Jähriger beteiligt. Damit liegt diese Altersgruppe noch vor den jungen Fahrern.

2021-mal: So oft hat es im vergangenen Jahr in Frankenthal und in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim sowie in Bobenheim-Roxheim gekracht. Gesamtschaden: über vier Millionen