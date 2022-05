Trotz der Mittagshitze ließ eine 30-jährige Frau am Donnerstag ihr einjähriges Kind während ihres Einkaufs im Auto schlafen. Eine Passantin bemerkte das Kind auf einem Parkplatz in der Wormser Straße und verständigte die Polizei. Mit einem Glasbrecher öffneten die Beamten laut Bericht eine Scheibe des Wagens. Kurze Zeit später sei die Mutter des Kindes zurückgekommen. Gegenüber den Beamten habe sie erklärt, dass sie nur schnell Einkäufe erledigten wollte, teilt die Polizei mit. Die Frau sei über die Gefahren der schnell ansteigenden Temperaturen im Fahrzeuginnenraum belehrt worden. Die Polizei weist darauf hin, dass sich die Temperaturen im Fahrzeuginneren, insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung, rasant erhöhen. Das könne zu Sonnenstich, Ohnmacht und Kreislaufkollaps führen. In Extremfällen drohe sogar der Hitzetod.