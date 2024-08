Bei Geschwindigkeitsmessungen am Mittwoch zwischen 19.45 Uhr und 20.45 Uhr in der Dürkheimer Straße in Frankenthal-Eppstein ahndete die Polizei fünf Verstöße. 15 Fahrzeugen wurden gemessen. Die Kontrollstelle wurde im Zuge der landesweiten Kontrollwoche „Speed“ eingerichtet. Der Spitzenreiter war nach Abzug der Messtoleranz mit 13 Kilometer die Stunde zu schnell unterwegs.