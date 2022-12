Bei der Suche nach einem Vermissten aus Worms hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Der 55-jährige Jürgen Hack ist laut Mitteilung seit Montag, 26. Dezember, 23 Uhr, verschwunden. Aus gesundheitlichen Gründen könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden. Der Vermisste ist etwa 175 Zentimeter groß und 70 Kilo schwer. Vermutlich ist er mit einer dunkelblauen Jeanshose, einer schwarzen Daunenjacke und hellgrauen Turnschuhen bekleidet. Der Mann ist mit seinem Fahrzeug, einem grauen VW Golf Plus mit dem Kennzeichen WO-JV 555, unterwegs. Wer Hinweise zum Aufenthalt des 55-Jährigen und seinem Fahrzeug geben kann oder diesen nach dem 26. Dezember, 23 Uhr, gesehen hat, soll sich mit der Polizei in Worms, Telefon 06241 852-0, in Verbindung setzen.