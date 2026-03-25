Die Polizei hat in Frankenthal 30 neue Sicherheitsberater für Senioren ausgebildet. Die zweitägige Schulung fand am Montag und Dienstag statt und richtete sich an ehrenamtlich Engagierte aus der Vorder- und Südpfalz, meldet das Polizeipräsidium Rheinpfalz. Die Teilnehmer erarbeiteten sich Kenntnisse zu kriminal- und verkehrspräventiven Themen wie Trickdiebstahl, Betrugsmaschen, Sicherheit an der Haustür und im öffentlichen Raum sowie Verkehrssicherheit. Neben der Polizei waren auch Vertreter der Verkehrswacht, des Verbraucherschutzes und der Hilfsorganisation Weißer Ring, die sich für die Belange von Kriminalitätsopfern einsetzt, an der Ausbildung beteiligt.

Die ehrenamtlichen Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater fungieren laut Präsidium als Bindeglied zwischen älteren Menschen, der Polizei, der Verwaltung und weiteren Hilfsorganisationen. Ihr Ziel ist es, das Sicherheitsgefühl älterer Menschen zu stärken und diese über Gefahren im Alltag aufzuklären.