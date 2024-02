CDU-Landtagsabgeordneter Christian Baldauf lädt für 14. Februar ab 18.30 Uhr zum „Politischen Aschermittwoch“ ins Café Mirou am Rathausplatz ein. Der Fraktionssprecher im Frankenthaler Stadtrat will dabei laut einer Pressemitteilung nicht nur in einer „launigen Ansprache“ austeilen, sondern ist auch bereit, Kritik einzustecken. Bürgerinnen und Bürger können ihrem Landtagsabgeordneten „unverblümt ihre Meinung sagen“ und mit ihm „von Angesicht zu Angesicht über politische Entscheidungen des vergangenen Jahres diskutieren“. Mit Blick auf die Kommunalwahl am 9. Juni will Baldauf auch einen Ausblick auf das Programm der CDU geben. Das Café ist bereits vor der Veranstaltung zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet.