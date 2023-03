Derzeit wird das Baugebiet „Hintere Ringstraße“ in Lambsheim erschlossen, und der Plan sieht vor, dass die Ortsgemeinde eine Fläche zum Betrieb eines Garagenhofs bekommt. Im Bauausschuss entbrannte am Dienstag ein Streit darüber, ob an dem Plan festgehalten werden soll. Gerhard Kühn (FWG) hat schwerste Bedenken, weil das Projekt laut Verwaltung mit 185.000 Euro veranschlagt ist, der Gemeinderat aber gerade erst einen unausgeglichenen Haushalt verabschiedet hat.

Kredit wäre nötig

Kühn bezweifelt, dass die Maßnahme vom Kreis genehmigt wird und plädierte dafür, die Misere ernst zu nehmen und sich mit einem kreditfinanzierten Projekt, das lange brauche, bis es sich rechne, zurückzuhalten. Das sah die Ausschussmehrheit anders, sie will am Bau und an der Vermietung von 14 Autostellplätzen festhalten. Über deren Mietpreis muss noch entschieden werden.