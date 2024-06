Frauen werden auch im neuen Stadtrat in der Minderheit sein. Wie schwierig es ist, Beruf und Familie mit dem Ehrenamt unter einen Hut zu bekommen und was sich an der Gremienarbeit ändern müsste, darüber spricht die scheidende SPD-Stadträtin Gisela Werle-Schneider im Interview mit Sonja Weiher.

15 von 44 neuen Stadträten sind Frauen. Ein Wert, der Sie zufrieden macht?

Auf gar keinen Fall! Ich finde es schlimm, dass Frauen die Politik Männern überlassen. In