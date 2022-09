Katharina Gotterbarm aus Lambsheim ist eine von neun neuen Weinpaten im Rhein-Pfalz-Kreis. Den Titel erhalten Bürger, die sich in Kunst, Kultur, Kirche, Bildung und Wirtschaft für den Kreis verdient gemacht oder etwas Besonderes geleistet haben. Gotterbarm hat während ihres Freiwilligen ökologischen Jahres drei Wochen auf dem Forschungsschiff Polarstern verbracht, um zwischen Grönland und Spitzbergen steigende Wassertemperaturen, Eisschmelze und Plastikeintragung zu untersuchen. Gotterbarm studiert in Freiburg Chemie und will künftig Wissenschaftlerin werden.