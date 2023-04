Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eigentlich sind die Kegler des TuS Gerolsheim gerade in ihrer verdienten Sommerpause. Diese müssen sie am Samstag unterbrechen. Dann geht es ab 9.30 Uhr im Classictreff in Ludwigshafen-Oggersheim im Landespokal des Landesfachverbands Rheinland-Pfalz Kegeln Sektion Classic um die Qualifikation für den DKBC-Pokal.

Die Wetterfrösche prognostizieren für Samstag eigentlich optimales Badewetter. Die Kegler des TuS Gerolsheim können das frühestens am frühen Abend nutzen. Der TuS will sich –