Die Synagoge in der Glockengasse brannte in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938. An die Pogromnacht – und daran, dass auch in Frankenthal Juden verhaftet und vertrieben wurden – erinnert der Förderverein für jüdisches Gedenken am Dienstag, 9. November, ab 18 Uhr.

Das Feuer in der Synagoge wurde von einem Nachbarn, einem Bäcker und Konditor, rechtzeitig entdeckt. Er alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschten. SA und NS-Schlägertrupps verbrannten danach alle Bücher, Thorarollen und rituelle Gegenstände sowie die Sitzbänke. Parallel dazu wurden die jüdischen Geschäfte in Frankenthal geplündert, das Inventar wurde demoliert, und die Scheiben wurden eingeschlagen. Zerstört wurde auch die Einrichtung in den Privatwohnungen der Frankenthaler jüdischen Glaubens. Bücher, Klaviere, kleinere Möbelstücke flogen unter dem Lachen der „braunen Rollkommandos“ aus den Fenstern. Die jüdischen Deutschen mussten akribisch die entstandenen Sachschäden in Listen dokumentieren und den NS-Behörden übergeben. Keinesfalls um eine Schadensvergütung zu erhalten, sondern um je nach Schadenshöhe eine „Sühnezahlung“ für ihr zertrümmertes Gut zu leisten. Die Synagoge wurde unter anderem als Zementlager für den Autobahnbau genutzt. Eines der beiden auf dem Grundstück stehenden Gemeindehäuser diente der Hitlerjugend als „Vereinsheim“.

Gegen Hass zusammenstehen

Der 9. November war keine spontane NS-Hau-Ruck-Aktion, heißt es in einer Mitteilung des Fördervereins für jüdisches Gedenken. Bereits am 25. Oktober 1938 sei der Befehl an die KZ-Lagerleitung Dachau ergangen, 5000 Häftlingskleidungen mit Judensternen vorzubereiten. Auch in Frankenthal wurden in den Tagen um den 9. November jüdische Männer verhaftet und vom Gefängnis in das KZ Dachau gebracht. Auch in Frankenthal wurden jüdische Frauen und ihre Kinder gezwungen, die Stadt sofort zu verlassen.

Antisemitismus, Judenhass, Hetze und Gewalt gegen „die Anderen“ würden immer mehr zunehmen, konstatiert Werner Schäfer vom Förderverein für jüdisches Gedenken. Auch vor Mord werde nicht zurückgeschreckt. „Darum ist es heute umso wichtiger, aufzustehen, um gegen den braunen Hass, die zerstörerische antisemitische Strömung zusammenzustehen und sich zur Menschlichkeit zu bekennen“, sagt Werner, der bedauert, dass die Gedenkveranstaltung im vergangenen Jahr wegen der Pandemie ausfiel.

Und so wird in diesem Jahr am Dienstag, 9. November, in Frankenthal an die Pogromnacht erinnert. Treffpunkt ist um 18 Uhr im Dathenushaus. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) wird hier eine Ansprache halten, danach laufen die Teilnehmer gegen 18.30 Uhr zu dem Gedenkstein für die Synagoge in der Glockengasse. Dort wird die Veranstaltung gegen 19 Uhr beendet. Im Dathenushaus müssen alle Teilnehmer einen Mund-Nasenschutz tragen. Auf dem Weg zum Gedenkstein und am Gedenkstein ist das Tragen der Schutzmasken erwünscht.