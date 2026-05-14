Im Bürgergarten in Mörsch ist die erste „Plauderbank“ in Frankenthal montiert worden. Den Anstoß dazu hatte der Ortsbeirat gegeben.

Die besonders gestaltete Bank soll Menschen miteinander ins Gespräch bringen und ein Zeichen für mehr Gemeinschaft setzen, informierte Ortsvorsteher Simon Lutz. „Die Plauderbank ist ein einfaches, aber schönes Angebot für Jung und Alt. Wer hier Platz nimmt, signalisiert: Ich freue mich über ein Gespräch.“

Das Konzept der Plauderbank ist von England in deutsche Städte übergeschwappt. Die speziell gekennzeichneten Sitzbänke sollen spontane Begegnungen fördern und sozialer Isolation entgegenwirken. In die Gestaltung ist bewusst die Skyline der Stadt integriert worden.

Lutz erhofft sich eine gute Resonanz in der Bevölkerung: „Gerade in der heutigen Zeit sind persönliche Gespräche wichtiger denn je. Ich bin überzeugt, dass die Plauderbank zu einem beliebten Treffpunkt im Bürgergarten wird.“ Der Ortsvorsteher will mit gutem Beispiel vorangehen und im Sommer Bürgersprechstunden auf der Plauderbank anbieten. Bürger sollen dann ihre Anliegen unkompliziert und in lockerer Atmosphäre vorbringen können.