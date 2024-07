Zu den drängendsten Problemen der Freiwilligen Feuerwehr Frankenthal zählen die seit mehr als drei Jahren unbesetzte Leiterstelle sowie die akute Raumnot in der Hauptfeuerwache am Nordring und in den Vorort-Stützpunkten. Beim Jahresempfang wurden die Themen zur Sprache gebracht.

Frank Böhmer, stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteur, redet Klartext: „An den Feuerwehr-Baustellen sind keine nennenswerten Veränderungen festzustellen.“ Die Stützpunkte