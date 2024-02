Mit dem Gebäude der BASF-Siedlergemeinschaft im Nordend und dem katholischen Pfarrheim in Studernheim sichert sich die Stadt zwei Gebäude, die eine wichtige Rolle beim Thema Ganztagsbetreuung von Grundschülern spielen könnten. Die Verwaltung beabsichtigt, beide Objekte zu kaufen.

„Beide Grundstücke eröffnen neue Möglichkeiten und verschaffen uns Raum für Ideen und Gestaltung, aber auch für Pflichtaufgaben“, wird Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) in einer Pressemeldung der Stadt zitiert. Mit Pflichtaufgaben meint das Stadtoberhaupt vor allem das Ganztagsförderungsgesetz, nach dem stufenweise ab 2026 eine ganztägige Betreuung für Grundschüler eingeführt wird. An der Lessing-Grundschule und der Grundschule in Studernheim fehlt es dafür an Räumen.

Das Vereinsheim der Nordend-Siedler, die sich aufgelöst haben, und das Pfarrheim in Studernheim bieten laut Meyer Platz, den die Verwaltung ansonsten anmieten oder neu schaffen müsste. „Diese Chancen sollten wir uns sichern und Nutzungskonzepte mit den Beteiligten vor Ort entwickeln“, betont der OB.

Erbbaurecht aufgelöst

Im nicht-öffentlichen Teil seiner jüngsten Sitzung habe der Haupt- und Finanzausschuss vergangene Woche das Erbbaurecht für das Gebäude der Nordend-Siedler aufgelöst, heißt es in der Mitteilung weiter. Beide Gebäude waren am Mittwoch auch Themen im nicht-öffentlichen Teil der Stadtratssitzung. „Die Stadt übernimmt damit noch das Haus in der Gottfried-Keller Straße“, sagt Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU). Das Grundstück, befinde sich bereits in städtischem Besitz.

Der große Vorteil der Immobilie: Sie steht direkt gegenüber der Lessing-Grundschule. Der Kauf verschaffe der Stadt auch mit Blick auf die offene Kinderbetreuung im Nordend und eine warme Mittagsverpflegung Planungssicherheit, informiert Schuldezernent Bernd Leidig (SPD). „Jetzt können wir an weitere Planungen und Umbaumaßnahmen gehen.“

Das gilt laut Knöppel auch für das Pfarrheim in der Oggersheimer Straße. Seit Längerem laufen Verhandlungen zwischen der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit und der Stadt über dessen Verkauf. Mit der Katholischen Kirchenstiftung Studernheim habe man bereits ein Konzept zur gemeinsamen Nutzung besprochen. Das Gebäude im Ortskern soll den Bürgern weiterhin für Veranstaltungen zur Verfügung stehen, sagt der Bürgermeister. Gleichzeitig sollte auch die Ganztagsbetreuung der Grundschüler im Vorort dort unterkommen.