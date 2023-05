Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Um die umweltschädliche Flut an Kunststofftüten einzudämmen, sind die meisten davon seit Anfang des Jahres in Deutschland verboten. Viele Geschäfte in Frankenthal haben sich frühzeitig mit diesem Thema beschäftigt und bereits in den vergangenen Jahren für Alternativen gesorgt.

Sie ist das klassische Wegwerfprodukt: die Einweg-Plastiktüte