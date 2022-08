Wie, wo und in welcher Weise kann in Frankenthal Wohnraum entstehen? Diese Frage treibt die Fraktionen von FWG und SPD um. Für die Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses am Dienstag, 17 Uhr, haben sie Anträge und Anfragen dazu formuliert. Es geht auch um eine seit Kurzem verwaiste Gewerbeimmobilie.

Hintergrund ist bei Sozialdemokraten und Freien Wählern die vom Verband Region Rhein-Neckar vorgeschlagene Reduzierung von Potenzialflächen für Wohnen und Gewerbe im Entwurf zur Änderung des Regionalplans. Die FWG-Fraktion fordert in ihrem Antrag, dass die Verwaltung angesichts dieser Entwicklung, aber auch wegen steigender Zinsen, Rohstoffpreise und Energiekosten die Prognose für den Wohnraumbedarf anpasst. Zentraler Punkt sei dabei „eine konsequente Einhaltung der Innen- vor der Außenentwicklung“.

Die SPD-Fraktion greift die RHEINPFALZ-Berichterstattung über Differenzen zwischen Regionalverband und Rathaus von Ende Juli auf. Sie möchte einerseits den aktuellen Sachstand innerhalb des Verfahrens zu einem neuen Regionalplan erläutert bekommen und fordert andererseits, dass zu den unterschiedlichen Einschätzungen diesbezüglich die Vertreter der Metropolregion in den Frankenthaler Gremien Rede und Antwort stehen.

Anfrage zu VW-Autohaus

Die FWG hat noch eine Anfrage zu einem ganz konkreten Gewerbeobjekt gestellt, dessen Areal ihrer Ansicht nach für Wohnungsbau geeignet wäre. Es geht um den nach Angaben der Freien Wähler seit 31. Juli geschlossenen Standort des VW-Händlers Automobile Rhein-Neckar in der Mörscher Straße. Der Zeitpunkt sei insofern günstig, mit diesem Grundstück den Bebauungsplan „Spitzäcker“ wieder voranzutreiben. Die Stadt solle „unverzüglich“ den Eigentümer des Geländes kontaktieren, so die FWG.

Weitere Punkte auf der Tagesordnung: der Wunsch des ASV Mörsch, auf dem Clubgelände einen Container als Materiallager zu platzieren und eine SPD-Anfrage zur Bewässerung von Bäumen und Gehölzen in der aktuellen Trockenphase.

Termin

Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses am Dienstag, 23. August, 17 Uhr, im Congress-Forum (kleiner Saal), Stephan-Cosacchi-Platz 5.