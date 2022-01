Mit dem Ziel, die Nutzung der Feldgärten am Bobenheimer Weg zu sichern, hat der Beindersheimer Bauausschuss am Dienstag den nächsten Schritt getan: Das Büro Piske wird damit beauftragt, einen Bebauungsplan zu entwerfen und einen Umweltbericht zu erarbeiten. Voraussichtliche Honorarkosten: 10.500 Euro. Eine solche nachträgliche Planung für das Gelände am Ortsrand ist notwendig, damit rechtssicher geklärt ist, welche Bauten, etwa Zäune oder Gerätehäuser, dort stehen bleiben dürfen. Denn nach aktueller Rechtslage sind die Bauten dort illegal. Mit dem Bebauungsplan kann der Gemeinderat festlegen, was dort künftig erlaubt sein soll und was nicht.