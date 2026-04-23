Junge Menschen an politischen Prozessen zu beteiligen, ist ein guter Ansatz. Aber nach fünf Jahren dürfen sie auch mal erfahrbare Resultate erwarten, findet Andreas Lang.

Die gute Nachricht: Es ist schon einiges drin im Glas mit der Aufschrift „städtische Skateranlage“ in Frankenthal. Aus Sicht der Stadt ist es gut gefüllt, wenn man bedenkt, wie viele Bereiche im Rathaus ihren Anteil eingießen müssen, damit das kostenlose Freizeitsportangebot sprießen kann. Dass die millionenschwere Investition „schon eine Hausnummer“ darstellt für die Verwaltungsmaschinerie, wie es der zuständige Dezernent Bernd Leidig salopp umschreibt, trifft indes auf die Erwartungshaltung der Jugendlichen, die es seit Jahren nur tröpfeln sehen in dem Glas. 2021 haben sie sich auf den viel beschworenen Beteiligungsprozess eingelassen, 2026 haben sie gerade mal ein erstes Bild davon, wie der Parcours am Nordring einmal aussehen könnte.

Unter Beteiligung haben die Skater jedenfalls mehr verstanden als hinhalten und Überlegungen über den Haufen werfen. Dass sie dennoch am Ball bleiben, einen Förderverein gegründet haben, sich konstruktiv einbringen, ist honorig. Und straft das Klischee einer desinteressierten und demotivierten Jugend Lügen. Die Früchte ihrer Beharrlichkeit mag vielleicht erst die nächste Generation ernten. Aber um Früchte zu ernten, muss zunächst gesät werden. Im Boden, nicht auf dem Papier.

Ernst nehmen und einbinden ist wichtig in demokratischen Prozessen, gerade um Kids für Kommunalpolitik zu gewinnen. Aber irgendwann wollen sie auch mal sehen, was geht, und einfach losskaten.