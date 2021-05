Autokino auf dem Festplatz Benderstraße: Wenn die Stadt zustimmt, könnte das schon am ersten Mai-Wochenende möglich sein. Gemeinsam mit Jürgen Maring von der Agentur Eventfritze hat der Frankenthaler Kinochef Christian Kaltenegger jedenfalls ein entsprechendes Konzept ausgearbeitet. Im Vorfeld seien viele Fragen zu klären, heißt es aus der Verwaltung. Einen Starttermin könne man nicht nennen.

Die Reaktionen im Netz auf die Nachricht waren am Freitag eindeutig: Die Frankenthaler – und mit ihnen vermutlich viele aus der Region – sind begeistert von der Idee, auf dem Festplatz ein Autokino aufzubauen. „Das ist für alle Beteiligten eine Herkulesaufgabe. Aber ich habe richtig Lust darauf“, sagt Kaltenegger.

Zum Wochenende wollten er und Maring ihr Konzept einreichen. Bewerbungsschluss ist am Montag. Neben Kaltenegger und Maring gibt es laut Stadtverwaltung noch einen weiteren Interessenten aus Baden-Württemberg. Zu einem Starttermin könne man sich nicht äußern, hieß es auf Nachfrage in der Pressestelle. Im Vorfeld seien noch zahlreiche organisatorische und rechtliche Fragen zu klären. Grundsätzlich begrüße man die Idee, sagt Sprecherin Xenia Schandin auf Nachfrage.

Erfahrung mit Open-Air-Kino und Public Viewing

Das Frankenthaler Team bringt Erfahrung mit Großveranstaltungen mit. Maring war unter anderem 2016 für das Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft auf dem früheren Rot-Weiß-Gelände verantwortlich. Kaltenegger und seine Mitarbeiter organisieren seit vielen Jahren das weit in der Region bekannte und beliebte Open-Air-Kino in der Erkenbertruine.

Platz für bis zu 240 Autos

Angedacht sind täglich zwei bis drei Vorstellungen mit wechselnden Filmen auf einer etwa 120 Quadratmeter großen LED-Leinwand. Zum Vergleich: Die EM-Spiele im Public Viewing liefen auf rund 50 Quadratmetern Leinwand. Pro Vorstellung könnten bis zu 240 Plätze für Autos verkauft werden. Zunächst plane man für etwa einen Monat. Eine Verlängerung sei, je nach Nachfrage, denkbar. Die Kosten beziffert der Lux-Kinobetreiber mit 150.000 Euro für vier Wochen Betrieb.

Im Autokino soll nach Vorstellung von Kaltenegger und Maring alles bargeld- und kontaktlos ablaufen. Tickets mit einem QR-Code könnten nur online bestellt werden. Der Code würde dann durch die geschlossene Scheibe gescannt. Ob Popcorn und Getränke über einen Schalter zum Anfahren gereicht werden könnten, sei noch offen, so Kaltenegger.

Klassiker wie „Der weiße Hai“ im Programm

Erst seit Montag sei klar, dass Autokinos in Rheinland-Pfalz genehmigt werden. In anderen Bundesländern gebe es sie bereits. Seit Mittwoch läuft beispielsweise in Karlsruhe ein Autokino. Der Frankenthaler Kinochef war direkt am Eröffnungstag mit seiner Frau dort, um sich Anregungen für den eigenen Betrieb zu holen.

In Frankenthal will Kaltenegger „Lieblingsfilme“ zeigen. Neben aktuellen Produktionen der letzten beiden Jahre wie „Die Känguru Chroniken“ und „Das fast perfekte Geheimnis“ möchte der Kinochef Klassiker wie „Der weiße Hai“ und „Frühstück bei Tiffany“ buchen und so Erinnerungen an die große Zeit der Autokinos wach werden lassen. „Wir würden uns freuen, wenn wir den Zuschlag bekommen“, sagt Kaltenegger.

Ab 1. Mai Autokino in Neustadt

Sein Bruder Michael, Chef des Roxy-Kinos in Neustadt, plant dort ab 1. Mai ebenfalls ein Autokino zu eröffnen. Zum Start soll der mit vier Oscars ausgezeichnete Psychothriller „Joker“ laufen. Wo die Leinwand stehen wird, soll am Montag entschieden werden. Auch in Haßloch, Grünstadt, Pirmasens und Mannheim sind Autokinos geplant, einige eröffnen bereits am Wochenende.