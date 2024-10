Bei seinem Kampf gegen achtlose Müllentsorgung hat sich der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) einiges einfallen lassen, um für mehr Sauberkeit auf den Straßen von Frankenthal zu sorgen. Doch nicht alle Ideen der Kampagne waren erfolgreich, berichtete Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) im Betriebsausschuss. Das Experiment mit Aschenbechern, bei denen mit Kippen in durchsichtigen Röhrchen über bestimmte Themen abgestimmt werden konnte, wird beendet. Die Abstimmungsascher, die auf den EWF-Betriebsgeländen in der Ackerstraße und im Nachtweideweg getestet wurden, seien zwar rege befüllt worden, allerdings seien Behälter und Deckel inzwischen sehr unansehnlich. Nicht ganz nach Plan verlief der Versuch mit den vom EWF aus Edelstahl gefertigten Pizzakartonstaplern, die am Spielplatz in der Glockengasse und in der Mühlstraße/Ecke Europaring aufgestellt wurden. Der Sinn der Behälter sei offensichtlich nicht erkannt worden, sie seien meist durch andere Abfälle verunreinigt worden, bedauerte der Bürgermeister. Der Behälter von der Glockengasse solle künftig im Metznerpark oder am ehemaligen Kanalhafen getestet werden. Der Pizzakartonstapler am Neuköllner Platz im Vorort Eppstein wird hingegen laut Knöppel gut angenommen.