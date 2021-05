Mit einem Inzidenzwert von 65,6 (Stand Mittwoch, 14 Uhr) liegt Frankenthal deutlich unter der 100er-Grenze, ab der die „Bundesnotbremse“ greift. Die nächtliche Ausgangssperre fällt deshalb ab Donnerstag weg, Treffen in größerer Runde sind möglich, und die Außengastronomie darf öffnen. Auch im Handel und bei Kosmetikstudios gibt es Lockerungen.

Maske und Schnelltest sind allerdings weiter für vieles die Grundvoraussetzung. So müssen beispielsweise Restaurantgäste nicht nur vorab einen Tisch reservieren, sondern auch vor Ort ein negatives Testergebnis vorweisen. Ausnahme: vollständig Geimpfte und Genesene. Für sie entfällt die Testpflicht – vorausgesetzt sie haben keine Symptome einer Covid-19-Erkrankung. Die Zweitimpfung muss dafür mindestens 14 Tage zurückliegen, ein positiver PCR-Test bei Genesenen muss mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate alt sein. Alle Gastronomiebesucher müssen ihre Kontaktdaten angeben und bis zum Sitzplatz den medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Keine Kontaktbeschränkung für Geimpfte

Wer sich in der Öffentlichkeit mit anderen treffen will, kann das ab 13. Mai wieder mit Angehörigen des eigenen Hausstands – das sind auch Partner, die nicht zusammen leben – und Personen eines weiteren Hausstands tun. Allerdings darf die Gruppe nicht größer als fünf Personen sein. Kinder bis einschließlich 14 Jahre, Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt.

Auch für Nagelstudios, Kosmetik- und Massagesalons entspannt sich die Lage. Alle körpernahen Dienstleistungen dürfen wieder angeboten werden. Es gelten dabei das Abstandsgebot und die Maskenpflicht. Für Gesichtsbehandlungen, bei denen kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden kann, müssen Kunden ein negatives Testergebnis vorweisen.

Maskenpflicht in der Fußgängerzone bleibt

In der Innenstadt hält Frankenthal weiter an der Maskenpflicht fest. Sie gilt für die gesamte Fußgängerzone sowie in der August-Bebel-Straße, Bahnhofstraße, Speyerer Straße bis zum Speyerer Tor und Wormser Straße bis zum Wormser Tor. Auf Sitzgelegenheiten im Freien und unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 Meter darf der Mund-Nasen-Schutz zum Essen und Trinken kurzzeitig abgenommen werden. Rauchen ist nur außerhalb des Innenstadtbereichs erlaubt.

Für Schulen und Kitas ändert sich vorerst nichts: Dort gilt wie bisher Wechselunterricht beziehungsweise Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen.

Die tagesaktuellen Inzidenzwerte, die nach einem kurzen Tief von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner nun wieder gestiegen sind, und eine Übersicht über die Entwicklung der Zahlen veröffentlicht die Stadtverwaltung auf der Website www.corona-frankenthal.de.