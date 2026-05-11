Holzkisten, Rankkonstruktion und Quartiersbüro: In den nächsten Wochen und Monaten möchte die Stadt am Jakobsplatz und in der Umgebung mehrere kleinere Projekte angehen.

Die Stadt Frankenthal zieht sich mit dem Pilgerpfadgebiet aus dem Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt – Soziale Stadt“ zurück. Gleichzeitig will die Verwaltung in ein neues Programm aufgenommen werden: Sie bereitet einen Förderantrag für das Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“ vor, der bis zum 26. Juni eingereicht werden soll. Mit dem Geld will die Stadt niedrigschwellige Projekte fördern.

Auch ohne Förderzusage ist bereits beschlossen: In den nächsten Wochen und Monaten möchte die Stadt mehrere kleinere Maßnahmen umsetzen. Im Mittelpunkt stehen dabei 23 Holzkisten und Sitzelemente, die auf und rund um den Jakobsplatz aufgestellt werden sollen. Die Holzkisten sowie die Sitzelemente und Pflanzbereiche sollen gemeinsam mit Gruppen aus dem Quartier gestaltet werden. Beteiligt sind laut Stadt unter anderem die Initiative „Kids im Pilgerpfad“, der Kindertreff Pilgerpfad, die Graffiti-Freizeitgruppe, die Kunst-AG der Friedrich-Ebert-Realschule plus, die Kita Jakobsplatz sowie das ökumenische Gemeindezentrum.

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Jetzt im Mai soll gepflanzt werden

Koordiniert wird das Projekt durch das Kinder- und Jugendbüro der Stadt. Erste Maßnahmen seien bereits in den Osterferien umgesetzt worden. Weitere Aktionen sollen folgen. Vorgesehen ist beispielsweise ein Aktionstag des Gemeindezentrums, auch plant die Kita Jakobsplatz einen Eltern-Kind-Tag. Die Pflanzarbeiten sollen im Mai durchgeführt werden. Dadurch soll gewährleistet sein, dass ein Großteil der Maßnahmen bereits rund um den „Tag der Nachbarschaft“ am 29. Mai zu sehen ist.

Geplant ist außerdem, dass Bürger und Gruppen aus dem Viertel Patenschaften für die bepflanzten Elemente übernehmen. Das soll die Identifikation und das Verantwortungsbewusstsein stärken, auch soll darduch die Pflege der Pflanzen sichergestellt sein. Bei der Auswahl der Bepflanzung habe man bewusst auf nutzbare Pflanzen wie Kräuter, Beeren oder Gemüse gesetzt, erklärt die Stadt.

Jakobsplatz: Rankkonstruktion wieder nutzen

Angestrebt ist zudem, wieder die Rankkonstruktion auf dem Jakobsplatz zu nutzen und zu verschönern. „Insgesamt 62 Pfosten innerhalb der Hochbeete werden mit Klettergehölzen neu bepflanzt“, teilt die Stadt mit.

Weitere 32 Pfosten im Bereich der Pflasterflächen sollen in den Farben des Frankenthaler Stadtwappens neu gestaltet werden. An der Begrünung wurde schon im Frühjahr gearbeitet: Im gesamten Quartier wurden 33 neue Bäume gepflanzt.

Quartiersbüro soll eröffnet werden

Ein weiterer Baustein ist die Einrichtung eines Quartiersbüros am Jakobsplatz. Es soll noch in diesem Jahr im zweiten Quartal eröffnet werden, und zwar in direkter Nachbarschaft zu Jugendcafé, Seniorentreff und Kindertreff.