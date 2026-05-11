Die Stadt will die Förderung fürs Pilgerpfadgebiet neu ausrichten und aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt - Soziale Stadt“ aussteigen. Was stattdessen geplant ist.

Wie geht es mit dem Pilgerpfadgebiet weiter? Das ist in Frankenthal seit Jahren eine der zentralen Fragen der Stadtentwicklung. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für ebenjene Stadtentwicklung sowie Klima und Mobilität ging es erneut um das Quartier rund um den Jakobsplatz. Rund 9000 Menschen wohnen dort.

Frankenthals Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) und die Verwaltung wollen die Städtebauförderung für das Viertel neu ausrichten. Heißt konkret: Die Stadt steigt vorzeitig aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt – Soziale Stadt“ aus.

In das Bund-Länder-Programm war die Stadt vor etwas mehr als einem Jahr aufgenommen worden, um die Aufwertung des Pilgerpfadgebiets voranzutreiben. Dazu gab es damals warme Worte aus dem rheinland-pfälzischen Innenministerium und von Minister Michael Ebling (SPD). Über einen Zeitraum von 15 Jahren sollten rund 15 Millionen Euro in die Neugestaltung des Viertels fließen.

Mehr aus Frankenthal

Sanierungsstau an Frankenthaler Schulen: Befreiungsschlag am Stadtrand

Von Aufbruch bis Zusammenhalt: Das Frankenthal-Abc

„Einfamilienhaus ist ineffizienteste Form“: Professor ermutigt Pfälzer Kommunen zu aktiver Bodenpolitik

Die Gründe für den Ausstieg

Nun also die Kehrtwende der Stadt. Aber warum? Die Neuausrichtung, betonte Meyer jetzt in der Sitzung des Ausschusses, trage der Erkenntnis Rechnung, „dass eine nachhaltige Entwicklung dieses Quartiers nicht allein über Maßnahmen im öffentlichen Raum gelingen kann, sondern wesentlich von den angrenzenden Hochbauprojekten und den strukturellen Entscheidungen im Bereich der Bildungsinfrastruktur abhängt“.

Der Oberbürgermeister zielte damit auf die großen Leitlinien ab: Am Speyerbach soll innerhalb der nächsten 20 Jahre ein neuer Schulcampus gebaut werden. Die Pläne sehen vor, dass dann die Friedrich-Ebert-Realschule plus, die aktuell am Jakobsplatz beheimatet ist, umzieht. Mit dem möglichen Standortwechsel gingen auch Veränderungen für die Grundschule einher. Was bedeutet das für die soziale Infrastruktur? Gibt es dann neue Spielräume für den Städtebau? Noch steht das in der Kristallkugel.

Jakobsplatz: Was wird aus den Wohntürmen?

Zudem bleibt die Frage, wie es mit den Plänen des Investors Pro Concept weitergeht. Der Eigentümer des Geländes, auf dem sich der Edeka-Markt befindet, wollte dort ursprünglich zwei neue Hochhäuser errichten, was Proteste der Anwohner ausgelöst hatte.

Pro Concept änderte die Pläne. Im Sommer 2023 stimmte der Stadtrat dem Neubau von zwei kleineren Wohntürmen samt Einzelhandel im Erdgeschoss zu. Gebaut wurde seitdem aber nichts. Nun heißt es vonseiten der Stadt, dass der Neubau „ein Begegnungsort“ werden soll. Derzeit würden dazu die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, in enger Abstimmung zwischen Stadt, Investor, Planern und Fachgutachtern. Mit einem Abschluss des Verfahrens rechnet die Stadt für Ende des Jahres beziehungsweise Anfang nächsten Jahres, also 2027.

Alles Punkte und Prozesse, die für die Verwaltung langfristig zu sehen sind. Das Programm „Sozialer Zusammenhalt – Soziale Stadt“ greife da jedoch mit seinen Fristen zu kurz, die zeitlichen Abläufe stimmten nicht mehr. Der Ausstieg aus dem laufenden Städtebauprogramm, erklärte Oberbürgermeister Meyer, sei deshalb „kein Ausdruck eines nachlassenden Engagements, sondern das Ergebnis einer sorgfältigen Abwägung“.

Stadt will kurzfristige Maßnahmen umsetzen

Nur: Was ist mit den Bewohnern des Pilgerpfadgebiets, die seit Jahren darauf warten, dass sich im Viertel etwas tut? Die hätten ein berechtigtes Interesse daran, „dass sich ihre Lebensrealität nicht erst in ferner Zukunft verbessert, sondern bereits jetzt spürbar verändert“, räumte Meyer ein. Man arbeite an der langfristigen Perspektive, wolle aber schon im Hier und Jetzt handeln und kurzfristig Maßnahmen umsetzen.

Das habe man in den vergangenen Jahren bereits gezeigt: Als Beispiel nannte der Oberbürgermeister die Sonderreinigung des Jakobsplatzes, mit der eine erste grundlegende Verbesserung des Erscheinungsbildes erreicht worden sei. Außerdem führte er die Errichtung des Trinkwasserbrunnens an, der vor allem für Kinder und Familien einen Mehrwert darstelle.

Mehr zum Jakobsplatz

Aufwertung: Ein freundlicheres Gesicht für den Frankenthaler Jakobsplatz

Jakobsplatz: Grünes Licht für Baupläne

Wohntürme auf Jakobsplatz: Keine Verzögerungen erwartet

Holzkisten sollen bepflanzt und aufgestellt werden

Für die nächste Zeit plant die Stadt einige konkrete Maßnahmen im Gebiet. Unter anderem sollen 23 Holzkisten in unterschiedlichen Größen sowie zehn zusätzliche Sitzelemente aufgestellt werden. Sie sollen bepflanzt und als flexible Aufenthaltsbereiche und sogenannte Mini-Parks im Umfeld des Jakobsplatzes verteilt werden. „Ergänzt wird dies durch die dauerhafte Neubepflanzung von vier ehemaligen Baumstandorten sowie die schrittweise Aufwertung bestehender Hochbeete“, teilt die Stadt mit.

„Es bleiben nur erste kleine Schritte“, meinte Martin Schuff, Fraktionsvorsitzender der CDU, dazu im Ausschuss. Immanuel Pustlauck (Grüne/Offene Liste) befand mit Blick auf die langfristigen Perspektiven, die der Oberbürgermeister zeichnete, dass es schön sei, „dass wir größer als bisher denken“. Er bedauerte aber, dass es sich hinzieht.

Jetzt Thema im Stadtrat

Trotz allem: Der Ausschuss befürwortete einstimmig die Pläne zum Ausstieg aus dem Städteförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt – Soziale Stadt“. Das letzte Wort hat dazu nun der Frankenthaler Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 13. Mai.

Wenn die Fraktionen dann um 17 Uhr im Spiegelsaal des Congressforums zusammenkommen, beraten sie noch über einen weiteren wichtigen Punkt in Sachen Quartiersentwicklung Pilgerpfad: Die FWG-Fraktion hatte nämlich für die Sitzung des Ausschusses beantragt, dass die Verwaltung beauftragt wird, einen verbindlichen Zeitplan für Sofortmaßnahmen im Pilgerpfadgebiet vorzulegen und darzustellen, welche finanziellen Mittel und wie viel Personal es dafür gibt.

Das Ziel davon: dem Eindruck eines Stillstands entgegenzuwirken und den Bewohnern Perspektiven aufzuzeigen. Ein Antrag, den der Ausschuss ebenfalls einstimmig verabschiedete und der nun im Stadtrat behandelt wird.