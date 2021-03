Der Investor Pro Concept AG Mannheim, dessen Hochhausprojekt im Pilgerpfad am Jakobsplatz auf Kritik bei dort wohnenden Bürgern gestoßen ist, soll „alternative Planungen“ erarbeiten und dabei „Ergebnisse des Bürgerbeteiligungsprozesses“ berücksichtigen. Unter anderem dies sieht ein Papier der Stadtverwaltung vor, das dem Stadtrat am Mittwoch, 10. März, zur Abstimmung vorgelegt wird. Die öffentliche Sitzung im großen Saal des Congress-Forums Frankenthal beginnt um 17 Uhr. Was bei dem Bauprojekt berücksichtigt werden soll, ist in einer beigefügten Zusammenfassung der Bürgerbeteiligung mit Stichworten umrissen: Die „Bauweise (insbesondere Höhe)“ soll überdacht, die Nahversorgung (Geschäfte, Dienstleistungen) verbessert werden. Die Schaffung eines Quartierstreffpunkts soll ebenso geprüft werden wie der Ausbau der Gastronomie und die Angebote für alternative Wohnformen.

Weiter unter anderem auf der 19 Punkte umfassenden Tagesordnung: Angesichts der bisherigen Erfahrungen mit Arbeit im Homeoffice sollte die Stadtverwaltung ihren Raumbedarf überprüfen, fordert die SPD in einem Antrag. Die Frage einer Kostenbeteiligung Frankenthals am Ausbau des S-Bahn-Verkehrs rechtsrheinisch hat die Fraktion Grüne/Offene Liste erneut auf die Tagesordnung gebracht. Die FDP plädiert für einen Aufschub des Bebauungsplanverfahrens „Ziegelhofweg“. Die Grünen verlangen Informationen zum Stand des Baumpflanz-Projekts Storchenwald.