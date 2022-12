Nach dem lautstarken Protest gegen Hochhaus-Pläne am Jakobsplatz und einer umfangreichen Bürgerbeteiligung ist es zunächst etwas stiller um die Entwicklung des Pilgerpfads. Im Herbst präsentiert der Investor neue Entwürfe – und Studierende ihre Ideen für das Quartier.

Aus vier Vorschlägen des Investors Pro Concept (Mannheim) wählt der Stadtrat Anfang Oktober zwei aus, die nun mit den Bürgern diskutiert werden sollen. Sie unterscheiden sich in der Anzahl der Wohnungen, Basis der Pläne ist ein Einkaufsmarkt mit 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche plus Platz für Dienstleistungsbetriebe und darauf zwei zueinander versetzte Wohngebäude mit 18 beziehungsweise 15 Meter Höhe. Ursprünglich wollte Pro Concept am Jakobsplatz fast 70 Meter hoch bauen.

Bürgerinitiative steigt aus

Die 2021 gestartete Bürgerbeteiligung ist eine Reaktion auf den massiven Protest gegen das Projekt. Eine damals gegründete Bürgerinitiative kündigt nach der Auswahl der Varianten im Stadtrat an, nicht mehr mitwirken zu wollen.

Parallel dazu beschäftigen sich seit Frühjahr Studierende der Technischen Universität Kaiserslautern mit dem Stadtteil. Ihre Ideen für einen innovativen Umbau des Pilgerpfads stellen sie im Oktober vor. Sie sollen Teil einer Bewerbung für das Städtebauförderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ sein.