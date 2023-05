Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist „nur“ eine Bauvoranfrage – aber eine, die es in sich hat. Ein bislang unbekannter Investor würde gerne 22 Wohnungen auf einer Fläche in der Nähe des Jakobsplatzes im Pilgerpfad errichten. Gleichzeitig soll für das Viertel in Zusammenarbeit mit den Bürgern ein nachhaltiges Entwicklungskonzept entstehen. Was tun?

Sehr konkret konnte Michael Reinhardt, stellvertretender Chef des städtischen Fachbereichs Planen und Bauen, am Donnerstagabend nicht werden. Nur so viel: Der Verwaltung liegt