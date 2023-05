Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Grüner, nachhaltiger und lebenswerter soll der Jakobsplatz werden - das war die Aufgaben für junge Raum- und Stadtplaner der Uni Kaiserslautern. Am Dienstagabend haben sie den Menschen im Pilgerpfad die Ergebnisse ihrer Semesterarbeit vorgestellt. Und damit für ein paar Aha-Effekte bei Besuchern gesorgt.

Eine der Studierenden packt am Ende der Präsentation ihrer Gruppe das Fazit des Abends im Ökumenischen Gemeindezentrum in eine Frage: Wäre es nicht schön, in zehn Jahren auf den