Variante 1 oder Variante 2 – welcher der beiden Entwürfe für einen Neubau ist der Favorit der Menschen im Pilgerpfad? Die Antwort auf diese Frage gibt die Stadtverwaltung am Donnerstag, 4. Mai, auf dem Jakobsplatz.

Dort findet von 17 bis 19 Uhr die Abschlussveranstaltung des Beteiligungsprozesses statt, der das Projekt des Mannheimer Investors Pro Concept seit rund drei Jahren begleitet. Um ein Stimmungsbild der Anwohner zu erhalten, hatten diese zwischen 21. März und 14. April die Möglichkeit, ihre Meinung zu zwei Varianten zu äußern – analog im sogenannten Dialograum, einem leerstehenden Ladengeschäft am Jakobsplatz, und digital bei einer Online-Umfrage.

Nach eigener Darstellung möchte die Stadt bei der öffentlichen Veranstaltung am Donnerstag über die Rückmeldungen aus der Beteiligung informieren. Die von den Bürgern bevorzugte Variante werde vorgestellt und den Gremien als Empfehlung unterbreitet. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU), Investorenvertreter Awes Khan sowie voraussichtlich auch der mit den Entwürfen beauftragte Architekt Hans Jakel werden vor Ort sein.

Supermarkt als Basis

Seine beiden Vorschläge sehen jeweils als Basis für zwei zueinander versetzte Wohngebäude einen Supermarkt mit gegenüber dem Bestand vergrößerter Verkaufsfläche vor. Weil noch Auskragungen vorgesehen sind, hat die von Pro Concept favorisierte Variante 1 Platz für knapp über 70 Wohnungen. Bei Variante 2 sind es nach früheren Angaben sieben weniger. Beide Entwürfe haben gegenüber den ursprünglichen Plänen deutlich weniger Stockwerke: jeweils fünf. Zur Erinnerung: Zunächst wollte Pro Concept einen Komplex aus einem 22 und einem acht Etagen hohen Wohnturm am Jakobsplatz errichten.

Der Plan der Verwaltung sieht vor, dass nach der Abschlussrunde am Donnerstag der Stadtrat dann am 5. Juli bei seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause entscheidet, welcher der beiden Entwürfe realisiert werden soll. Die Veranstaltung soll dort über die Bühne gehen, wo in Zukunft gebaut wird: auf dem Jakobsplatz. Bei schlechtem Wetter werde sie ins benachbarte Ökumenische Gemeindezentrum verlegt.

Noch Fragen?

Weitere Informationen im Internet unter www.frankenthal.de/pilgerpfad.