Nach einem Unfall zwischen zwei Radfahrern am Montagmittag im Albrecht-Dürer-Ring sucht die Polizei nach eigenen Angaben einen der beiden Beteiligten. Den Beamten zufolge waren die Radler gegen 11.55 Uhr auf Höhe von Hausnummer 25 zusammengestoßen. Infolge der Kollision stürzten die Männer und verletzten sich. Trotz der Bitte, gemeinsam am Unfallort auf das Eintreffen der Polizei zu warten, fuhr einer der Radler mit blutender Nase und weiteren Blessuren davon – unerlaubterweise, wie die Polizei festhält. Der zweite Beteiligte, ein 19-Jähriger, beschreibt den Geflüchteten wie folgt: 60 bis 70 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, bekleidet mit einem hellen Hemd und einer hellen Kappe. Er soll mit einem grauen oder dunkelbraunen E-Bike unterwegs gewesen sein. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.