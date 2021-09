Weil die Friedrich-Ebert-Realschule plus mehr Platz braucht, zieht der bisher im Untergeschoss des Gebäudes untergebrachte Kindertreff Pilgerpfad in Räume des Jugendcafés in der Lucas-Cranach-Straße 4 um. Der erste Öffnungstag nach den Sommerferien ist nach Angaben der Stadtverwaltung am Montag, 6. September. Geöffnet ist der Kindertreff montags bis donnerstags von 14 bis 17 Uhr und freitags von 13 bis 16 Uhr. Mehr Informationen zu den städtischen Kinder- und Jugendtreffs im Internet unter www.frankenthal.de/kijub.