Was im Pilgerpfad nicht gewünscht ist, das hat der Mannheimer Projektentwickler Pro Concept Holding AG in den zurückliegenden Monaten erfahren. In einer Sondersitzung des Planungs- und Umweltausschusses am Dienstag, 17 Uhr, im Congress-Forum wird das Unternehmen nun Alternativen für eine Bebauung am Jakobsplatz vorstellen. Pro Concept hatte im November 2019 Pläne für den Neubau eines Einkaufsmarkts im Pilgerpfad vorgelegt, die in ihrer ursprünglichen Form auch ein darauf platziertes Hochhaus mit mehr als 20 Etagen und einen kleineren Wohnturm daneben vorsahen. Nach Protesten von Anwohnern und der Gründung einer Bürgerinitiative kam ein umfangreicher Beteiligungsprozess zustande. Der Heidelberger Hochschulprofessor Martin Albert hat zudem im Auftrag der Stadt eine Studie erstellt. Deren Ergebnis: Maximal 2300 Quadratmeter Grundfläche, nicht höher als 15 Meter – so groß könnte ein Komplex sein, den Investoren anstelle der Gewerbeimmobilie am Jakobsplatz errichten dürften, damit er noch als „sozialverträglich“ gilt. Angekündigt ist, dass der Investor dazu am Dienstag Stellung nimmt. „Unser oberstes Ziel ist, die Anregungen und Wünsche der Anwohner umzusetzen und dabei aber auch den Vorgaben des Nahversorgers und der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung des Projekts gerecht zu werden“, hatte Awes Khan, Leiter Immobilien bei Pro Concept, im Sommer betont.