Zugegriffen und geflüchtet: Ein unbekannter Dieb hat nach Angaben der Polizei am Freitag in der Max-Liebermann-Straße im Pilgerpfad aus einem Lastwagen-Führerhaus zwei Mobiltelefone inklusive Zubehör gestohlen. Der Fahrer des Lkw hatte den Beamten zufolge gegen 14.30 Uhr Baustoffe entladen, als sich ein Radler näherte, sein Fahrrad vor dem Lkw abstellte und zum offenen Fenster auf der Fahrerseite stieg. Aus dem Fahrzeuginneren habe er sich die zwei Handys geschnappt und sei dann geflüchtet. Den Schaden beziffern die Ermittler mit „mehreren hundert Euro“. Der Täter soll jung und schlank sein sowie ein helles T-Shirt und Jeans getragen haben. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.