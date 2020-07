„Mindestens 350 Anregungen“ aus Klebezetteln zur Entwicklung des Pilgerpfad-Gebiets hat das Büro Stadtberatung Sven Fries beim ersten Bürgerdialog mit Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) am Samstagvormittag gesammelt. Das hat die Stadt am Montag mitgeteilt.

Nicht um die 100, wie zunächst berichtet, sondern „mindestens 300 Personen“ haben nach Aussage des Landauer Büros das Angebot der Stadt genutzt, Kritik und Vorschläge einzubringen. Müll, Hundekot, erhöhte Geschwindigkeit auf den Straßen, zunehmender Parkdruck: das waren laut Verwaltung die „Klassiker“ bei den angesprochenen Themen. Sorge vor zunehmender sozialer Schieflage sei ebenso genannt worden wie das Thema Sicherheit.

Die Stadt hatte sich zur Bürgerbeteiligung entschlossen, nachdem ursprüngliche Pläne des Mannheimer Investors Pro Concept, auf dem Gelände mit dem Edeka-Markt am Jakobsplatz unter anderem zwei Hochhäuser zu bauen, erhebliche Proteste ausgelöst hatten. Weitere Bürgerdialoge am Planungstisch sind auf dem Jakobsplatz vorgesehen am Dienstag, 18. August, 8 bis 11.30 Uhr, und am Freitag, 4. September, 13 bis 16.30 Uhr.

Digitale Schnitzeljagd

Parallel laufen bis zum 18. September eine Bürgerumfrage und eine digitale Schnitzeljagd für Kinder und Jugendliche. Nähere Informationen dazu sind zu finden auf der Internetseite www.frankenthal.de/pilgerpfad. Umfrageformulare gibt es auch im Eiscafé Rana, in der Pilgerpfad-Apotheke, im Ökumenischen Gemeindezentrum und im Edeka-Markt Tompeck.

