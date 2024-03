Der Planungs- und Umweltausschuss hat als erstes Gremium der Stadt die Bewerbung um eine Aufnahme des Pilgerpfads in das Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ befürwortet. Als vorrangiges Ziel nennt die Verwaltung eine „nachhaltige Aufwertung der Lebensqualität“. Nach verschiedenen Projekten, bei denen unter anderem Studierende der Uni Kaiserslautern Ideen für die Entwicklung des Gebiets rund um den Jakobsplatz geliefert hatten, stehe neben dem Miteinander im Wohngebiet die Neukonzeption und Gestaltung der Freiflächen im Fokus. Dazu gehört laut Stadt auch eine Verbesserung der Anbindung des Viertels an den Bahnhaltepunkt Süd. Aus den Fördermitteln soll auch das für den Pilgerpfad geplante Quartiersmanagement finanziert werden. Die Stadt rechnet insgesamt mit Fördermitteln in einer Gesamthöhe von rund zwölf Millionen Euro.