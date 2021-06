Das ökumenische Gemeindezentrum am Jakobsplatz im Pilgerpfad ist zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, Ziel von Einbrechern gewesen. Nach Angaben der Polizei Frankenthal stemmten die unbekannten Täter die Hintertür des Gebäudekomplexes auf und gelangten so ins Gebäude. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts gestohlen; es entstand aber leichter Sachschaden. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.