Der Anteil der Kinder mit Hörbeeinträchtigung, die das Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation (PIH) besuchen, geht zurück. Sie besuchen stattdessen dank moderner Hörtechnik häufig wohnortnah eine Regelschule. Stark zugenommen haben im Gegenzug die Beratung und Betreuung der Kinder und Jugendlichen mit Hörschädigung in den Regelschulen, sowie die Frühförderung. Steigend sind die Schülerzahlen am PIH im Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung. Das geht aus einer Pressemitteilung des Bezirksverbands Pfalz als Träger hervor. Die Zahl der hörgeschädigten Kinder nehme eher zu, allerdings würden diese durch ein zeitiges Screening früher entdeckt und behandelt, wird Schulleiterin Ina Knittel zitiert. Das PIH will auf diese Entwicklungen reagieren. Als weiteres Standbein sei eine Weiterentwicklung zum Förder- und Beratungszentrum denkbar. Sonderpädagogische Fachkompetenz werde damit gebündelt, Problemlagen an Regelschulen könnten rechtzeitig erkannt und Schulen besser vernetzt werden. Im Schulträgerausschuss signalisierte der Bezirkstagsvorsitzende Theo Wieder (CDU) laut Mitteilung die grundsätzliche Bereitschaft, diesen Weg mit der Schule zu gehen.