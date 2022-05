Mit Samenbomben wollen Dritt- und Viertklässler des Pfalzinstituts dazu beitragen, dass Insekten genug Nahrung finden. Das Basteln der braunen Kugeln war Teil eines Projekts, mit dem Auszubildende des PIH an einem bundesweiten Wettbewerb teilnehmen.

„Bienen retten, Klima schützen“: Darum geht es der Klimaschutzmanagerin des Bezirksverbands Pfalz, Carolin Sperk, bei ihrem Angebot am Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation (PIH) in Frankenthal. Etwa 80 Schülerinnen und Schülern der dritten und vierten Klassen lernten dabei, warum es wichtig für die Artenvielfalt und als Schutz vor dem Klimawandel ist, Gärten und Freiflächen wie Parkplätze und Schulhöfe naturnäher zu gestalten. Viele Schüler hätten gesagt, sie wollten später mal einen Naturgarten haben. Mit den selbst gebastelten Samenbomben können sie zumindest schon Flächen zu Hause und anderswo begrünen.

Tipps für Balkon und Garten

Betreut wurden die Kinder von Lena Simon, Auszubildende in der Zentralverwaltung des Bezirksverbands Pfalz im dritten Lehrjahr, und Yara Yasmin Frankfurter, die dort ein freiwilliges soziales Jahr absolviert; sie hatten sich das PIH als Projektpartner ausgesucht, wie der Bezirksverband mitteilt. Simon und Frankfurter haben ein Paket mit Unterrichtsmaterialien zusammengestellt, das ein Informationsblatt und einen Kalender zum Thema Artenvielfalt sowie bienen- und klimafreundlicher Garten und Balkon umfasst. Beides hatten sie selbst gestaltet. Die Aktion soll mit den Unterlagen künftig in eigene Projekttage des PIH eingebaut werden, kündigt der Bezirksverband als Träger der Schule an. Mit dem Programm „Bienen retten, Klima schützen“ nimmt das PIH als eines von drei rheinland-pfälzischen Azubi-Projekten beim Bundeswettbewerb „Kommunale Klimascouts“ teil.