Die Altbauten des Pfalzinstituts für Hören und Kommunikation (PIH) in Frankenthal bieten im Sommer nur wenig Schutz vor Sonne und Hitze, außerdem gibt es im Schulhof kaum Schatten. Der Bezirksverband Pfalz, Träger der Einrichtung, will das ändern. Mit dem Thema hat sich nun der Bauausschuss befasst.

Die Kindergartenkinder, Schülerinnen und Schüler sowie die Beschäftigten des Pfalzinstituts für Hören und Kommunikation litten bereits jetzt unter den Bedingungen im Sommer, schreibt der Bezirksverband Pfalz in einer Pressemitteilung. Die Altbauten seien bislang nur in Teilen saniert worden. Vor allem an den Fassaden und Dächern sei der Sonnen- und Hitzeschutz nicht auf einem modernen Stand. Im Schulhof fehlten schattige Bereiche, weite Flächen seien asphaltiert oder verdichtet.

Wie Marcus Klein (CDU), Vorsitzender des Bauausschusses, berichtet, soll unter Mitwirkung der Beschäftigten des PIH, der Schüler, Eltern, der Verwaltung des Bezirksverbands und weiterer Akteure ein Klimaanpassungskonzept für die Einrichtung erarbeitet werden. Die Kosten hierfür beliefen sich auf rund 50.000 Euro, würden aber zu 80 Prozent vom Bundesumweltministerium gefördert, so Klein.

Vorgesehen ist laut Mitteilung, die Außenanlagen sowie die Gebäude und Dachflächen des PIH zu begrünen. Versiegelte Flächen sollen geöffnet, hitzeangepasste regionale Sträucher, die im Sommer Schatten spenden, sollen angepflanzt werden. Die in Frankenthal gemachten Erfahrungen sollen dann auch an andere Einrichtungen und Kommunen weitergegeben werden.